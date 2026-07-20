Росія у липні випустила проти України більше балістичних ракет, ніж виробляє за місяць, – ISW

Росія від початку липня випустила по Україні більше балістичних ракет, ніж, за наявними даними, виробляє за місяць, тому Москва, ймовірно, використовує накопичені запаси, зазначають експерти Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська у липні випустили проти України більше балістичних ракет, ніж, за повідомленнями, Росія виробляє щомісяця. Українське джерело в оборонному відомстві повідомило виданню Militarnyi 19 липня, що лише у липні 2026 року Росія використала до двох третин свого запланованого річного виробництва ракет "Циркон", і що в липні Росія випустила більше балістичних ракет, ніж повідомляється про загальний щомісячний обсяг виробництва Росії", – йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW).

ISW, посилаючись на дані ГУР, зазначає, що Росія щомісяця виробляє близько 60 балістичних ракет "Іскандер-М" і ще 40 ракет для комплексів С-400

Звіти Повітряних сил України за липень вказують на те, що Росія в липні випустила проти України 107 балістичних ракет та 20 ракет "Циркон". "Росія, схоже, використовує свої арсенали, щоб продовжувати збільшувати кількість балістичних ракет, які вона запускає проти України, оскільки ці ракети мають вищий рівень успішності, ніж дрони та крилаті ракети. Російські збройні сили одночасно зменшили кількість безпілотників, які вони запускають у кожному нічному пакеті, запустивши 2955 у липні 2026 року порівняно з 5749 у червні 2026 року", – зазначили у ISW.

Так, у ніч проти 19 липня радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 166 засобів повітряного нападу – 41 ракету і 125 БпЛА різних типів. Зокрема, 10 протикорабельних ракет 3М22 Циркон (райони пусків – Курська обл., РФ); 25 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пусків – Брянська, Курська обл., – РФ); 3 протикорабельні ракети Онікс (райони пусків – ТОТ АР Крим); 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря) та 125 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим).