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Петиція про штрафи батькам за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрала необхідних голосів

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Петиція про штрафи батькам за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити штраф в 10 тис. грн для батьків за дозвіл неповнолітнім їздити на електросамокатах не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 21 травня і станом на 20 липня вона набрала лише 2,5 тис. голоси із 6 тис. необхідних.

"Заборонити використання електросамокатів особам до 18 років задля безпеки. Штраф від 10 000 грн батькам які дозволять їздити за кермом електросамокату дітям до 18 років, – йшлося в петиції.

Авторка петиції також закликала місцеву владу  зробити велодоріжки по всьому місті для електросамокатів та велосипедів для вільного пересування велосипедами і електросамокатами.

Як повідомлялося, 19 липня петиція на сайті Київради із закликом обмежити користування електросамокатами неповнолітніми в столиці не набрала голосів.

В червні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов’язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.

#електросамокати #штрафи #батьки #петиція
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