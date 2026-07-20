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Кількість моряків, загиблих внаслідок удару по цивільному судну під Одесою, зросла до 10, серед них український лоцман – АМПУ

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Кількість моряків, загиблих внаслідок удару по цивільному судну під Одесою, зросла до 10, серед них український лоцман – АМПУ
Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту, зросла до десяти осіб, серед яких український лоцман ДП "АМПУ".

"Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Рішуче засуджуємо черговий воєнний злочин росії, спрямований проти цивільного судноплавства, міжнародної торгівлі та свободи мореплавства", - повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ) у понеділок.

За її інформацією, на борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Зазначається, що пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. В результаті, вдалося врятувати та доправити на берег 8 членів екіпажу.

В АМПУ додали, що пожежу на судні локалізовано.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина).

Очільник МЗС України Андрій Сибіга раніше заявляв, що остання хвиля атак не була поодиноким випадком. Напередодні Росія атакувала в Чорному морі ще одне іноземне торгове судно під прапором Антигуа і Барбуди, в результаті чого одна людина загинула, а ще троє отримали поранення.

#удар_рф #одеса #жертви #судно
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