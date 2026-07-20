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Четверто загинули, ще 48 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – ОВА

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Четверто загинули, ще 48 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини – ОВА

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по Харкову та 23 населених пунктах області з застосуванням РСЗВ, ракет, КАБ та безпілотників різних типів,

Внаслідок обстрілів 4 людини загинули, ще 48, в тому числі 1-річна дитина, постраждали, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

"У м. Ізюм постраждали 23 людини, зокрема зазнав гострої реакції на стрес однорічний хлопчик; у селі Новий Коротич загинули чоловіки 24, 25, 45 і 62 років, постраждали 20 людей; у м. Харків поранено 51-річну жінку; біля села Великий Бурлук зазнав гострої реакції на стрес 56-річний чоловік; у селі Слатине Дергачівської громади поранено 61-річного чоловіка; у м. Куп'янськ зазнав вибухових поранень 38-річний чоловік; у селі Сеньок Куп'янської громади поранено 52-річного чоловіка", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

#харківщина #обстріли
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