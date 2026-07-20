На Сумщині росіяни прицільно атакували рятувальників під час виконання завдання – ДСНС

Російські окупанти прицільно атакували надзвичайників, які надавали допомогу на місці попереднього влучання на Сумщині, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце, пошкоджено пожежний автомобіль", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Також рятувальники ліквідували пожежі після ворожих атак у Білопільській та Глухівській громадах.