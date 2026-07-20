Росіяни в неділю скинули на Запоріжжя 6 авіабомб, 78 людей госпіталізовано – ОВА

Російські окупанти в неділю, 19 липня, завдали шість ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров вранці в понеділок.

"Зафіксовано чотири місця влучань. Два – по виробничих і складських приміщеннях. Ще два – безпосередньо по житловій забудові. Саме там зафіксовано найважчі наслідки. На жаль, внаслідок атаки загинули троє людей. Понад 40 отримали поранення. Наразі у лікарнях перебувають 78 постраждалих, троє з них – у тяжкому стані. Усім надається необхідна медична допомога", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він зазначив, що найскладніша ситуація була у п'ятиповерховому житловому будинку.

"Протягом багатьох годин рятувальники проводили пошуково-рятувальну операцію, намагаючись деблокувати людей з-під завалів. На жаль, тих, кого вдалося знайти останніми, врятувати вже не вдалося", – розповів очільник ОВА.

Загалом внаслідок атаки пошкоджено 79 багатоквартирних будинків. Із перших годин після обстрілу комунальні служби розпочали ліквідацію наслідків.

Частина мешканців через пошкодження осель була змушена тимчасово переїхати до шелтерів. Завдяки громадській організації "АРТАК" усіх забезпечили тимчасовим житлом.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 47 постраждалих та трьох загиблих, серед яких одинадцятирічна дитина.