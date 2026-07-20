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Сили оборони знищили 81 ціль противника – ПС ЗСУ

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Сили оборони знищили 81 ціль противника – ПС ЗСУ
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

У ніч на 20 липня росіяни атакували територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 94 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія", повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 81 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 9 ударних БпЛА на 9 локаціях. Крім того, одна ракета не досягла своєї цілі", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі лишаються декілька ворожих БпЛА.

 

#росія #цілі #знищення
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