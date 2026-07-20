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На Херсонщині за добу загинули дві людини, 16 постраждали – ОВА

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На Херсонщині за добу загинули дві людини, 16 постраждали – ОВА

За минулу добу на Херсонщині росіяни атакували 37 населених пунктів, в тому числі місто Херсон, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 16 – дістали поранення", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.

 

#херсонська_область #обстріли
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