На Херсонщині за добу загинули дві людини, 16 постраждали – ОВА

За минулу добу на Херсонщині росіяни атакували 37 населених пунктів, в тому числі місто Херсон, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 16 – дістали поранення", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Він зазначив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин, автозаправну станцію, сільгосптехніку, тролейбус та приватні автомобілі.