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Події

На Миколаївщині двоє людей постраждали внаслідок обстрілів – ОВА

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Російські окупанти за минулу добу двічі атакували Галицинівську громаду на Миколаївщині, застосувавши БПЛА типу "Молнія", повідомляє виконувач обов'язків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

"Внаслідок однієї з атак у с. Прибузьке поранення отримали двоє чоловіків віком 43 та 55 років. Їх було госпіталізовано. На ранок стан постраждалих – середньої тяжкості, стабільний. Пошкоджено автомобіль", – написав Решетілов в телеграм-каналі.

Крім того, вранці в понеділок, 20 липня, ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Гербера". Внаслідок атаки у місті Миколаєві пошкоджено дві будівлі АЗС та вікна багатоповерхівки. Постраждалих немає.

 

#миколаївська #обстріли
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