Кількість постраждалих в Запоріжжі збільшилась до 47 людей – ОВА

Кількість постраждалих внаслідок удару російських авіабомб по Запоріжжю зросла до 47 осіб, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Три людини загинули, ще 47 отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1015 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 300 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 42 постраждалих та трьох загиблих, серед яких одинадцятирічна дитина.