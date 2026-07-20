20 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

20 липня в Україні та світі відзначають День шахів.

Також сьогодні Міжнародний день Місяця, День дослідження космосу, Міжнародний день торта, Всесвітній день стрибка.

Православна церква вшановує пам'ять святого пророка Іллі.

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Всесвітній день шахів

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 74 / 22.

Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Ця дата була обрана, оскільки саме 20 липня 1924 року в Парижі було засновано цю організацію.

День шахів в Україні відзначається щорічно відповідно до Постанови Верховної Ради України від 01.11.2011 р. № 3985-VI.

Міжнародний день Місяця

Відзначається щорічно згідно з рішенням Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 76 / 76.

Присвячений одному з найважливіших досягнень людства: першій висадці людини на Місяць у 1969 році в рамках місії "Аполлон-11".

Цей день присвячений вшануванню минулих досягнень у дослідженні Місяця та сприянню майбутнім зусиллям і міжнародному співробітництву в освоєнні космосу.

День дослідження космосу



День дослідження космосу, також відомий як Національний день Місяця у США, відзначається щорічно 20 липня. Приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць.

20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.

Міжнародний день торта

Солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже десятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

Всесвітній день стрибка

Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року.

Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічне підґрунтя: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

Народилися в цей день:

370 років від дня народження Йогана Бернгарда Фішера фон Ерлаха (1656–1723), австрійського архітектора;

210 років від дня народження Едварда Вітольда Желіговського (1816–1864), польського поета, перекладача, філософа, громадського діяча;

150 років від дня народження Федора Степановича Акименка (справж. – Якименко) (1876–1945), українського композитора, піаніста, диригента, мистецтвознавця, теоретика музики, педагога. Дату народження подано за ЕСУ, даними Українського національного біографічного архіву; за іншими даними народився 15.02.1876 р., 20.02.1876 р.;

125 років від дня народження Валентина Тихоновича Борисова (1901–1988), українського композитора, педагога, музично-громадського діяча;

90 років від дня народження Бориса Миколайовича Демківа (1936–2001), українського поета, публіциста, перекладача.

Ще цього дня:

1917 - Реєструють торгову марку "BMW";

1917 - Представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу - Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 - Засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 - Заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 - Американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 - Посадковий відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснює м'яку посадку на поверхню Марса;

1993 -Заява голови Ради Безпеки ООН про те, що постанова Верховної Ради РФ щодо статусу Севастополя як російського міста не має юридичної сили.

Церковне свято

День пам’яті святого славного пророка Іллі

Ім’я Ілля означає "міць Господня". Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Ілля влаштував випробування на горі Кармель, щоб довести, що Ваал — хибний бог. Бог послав вогонь на жертву Іллі, підтверджуючи його вірність. Ілля прийшов до бідної вдови, яка вірила в Бога, і воскресив її сина.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Георгій, Іван, Ілля, Костянтин, Микола, Олександр, Олексій, Опанас, Петро, Сергій, Федір.

З прикмет цього дня:

Спека на Іллю: осінь буде сухою. Грім чути: найближчими днями опадів не буде. Багато комарів літають: день буде яскравим і без дощу.

Заборонено сапати, копати або займатися іншими роботами на городі — вважається великим гріхом. Не можна купатися та рибалити, за народними віруваннями, після цього дня вода у водоймах стає крижаною, а купання може призвести до хвороб. Неприпустимо лаятися та лихословити - це може накликати гнів пророка Іллі, який за повір'ями керує блискавкою.

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