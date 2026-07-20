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Окупанти за добу втратили 1600 осіб та 608 од. спецтехніки – Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1600 окупантів, два танки, 82 артсистеми, вісім бронемашин, 1769 БПЛА, а також 608 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком в понеділок.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.07.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 430 530 (+1 600) осіб, танків – 12 158 (+2) од., бойових броньованих машин – 24 971 (+8) од., артилерійських систем– 46 343 (+82) од., РСЗВ – 1 953 (+3) од., засоби ППО – 1 511 (+6) од., літаків – 438 (+0) од., гелікоптерів – 354 (+0) од., наземних робототехнічних комплексів – 1 965 (+9) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 418 425 (+1 769) од., крилаті ракети – 4 933 (+18) од., кораблі/катери – 34 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 122 894 (+605) од., спеціальна техніка – 4 433 (+3) од.", – йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MW7r8XXKKfTcZN93hVaVDN9eeFK5ZKfM5TfiSfP63zikXM2vWFJdS8SeQoNayuysl

#генштаб #втрати #рф
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