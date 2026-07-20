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Підтвердилася загибель дитини, яка опинилася під завалами внаслідок удару по Запоріжжю – ОВА

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Кількість загиблих внаслідок російського удару по Запоріжжю в неділю, 19 липня, зросла до трьох людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"На жаль, підтверджена загибель дівчинки, яка знаходилася під завалами будинку, зруйнованого внаслідок російського обстрілу Запоріжжя. Життя одинадцятирічної дитини, а також 71-річної та 72-річної жінок забрав ворог", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 42 постраждалих та двох загиблих.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/44497

#запоріжжя #загибель #дитина
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