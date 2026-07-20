Внаслідок російського удару було знищено склад WOG

Внаслідок російських ракетних ударів було знищено склад WOG, повідомив ввечері в неділю СЕО WOG та ексміністр інфраструктури Андрій Пивоварський.

"Складу у нас більше немає. Матеріальні та фінансові втрати – значні. Але найголовніше – жодна людина не загинула. Усі вийшли на зв'язок", – написав Пивоварський в Facebook.

Він закликав поставитися з розумінням, якщо найближчими днями в окремих магазинах мережі тимчасово може бути відсутня частина товарів.

"Ми вже працюємо над тим, щоб наслідки цієї ситуації були для наших клієнтів мінімальними", – резюмував Пивоварський.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих. Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень через влучання 8 балістичних ракет.

Повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI)UKRTAC, постраждав офісно-логістичний центр імпортера зеленої кави Coffeeton.

Крім того, був знищений склад видавницства "Книголав". Втрачено майже 250 тисяч книг.

Джерело: https://www.facebook.com/100000302927260/posts/28037027409223981/?rdid=wuBwdCZT38WyoXLv#