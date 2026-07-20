Поблизу станції метро "Лук'янівська" в Києві облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід – КМДА

Через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро "Лук'янівська" внаслідок ворожого обстрілу для організації безпечного пересування пішоходів облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На першому етапі він працюватиме як нерегульований. Встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потребує додаткового часу через монтаж консолей та підключення електроживлення", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають підготовчі роботи.

Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у місті Києві нанесуть дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки 5.38 "Пішохідний перехід".

Після завершення робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

Тимчасовий перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Як повідомлялося, Київ у ніч на 19 липня зазнав однієї з наймасованіших балістичних атак. Відомо про одну загиблу людину і 17 постраждалих.

Станція метро "Лук'янівська" тимчасово припиняла роботу через пошкодження вестибюля. На оприлюднених у соцмережах фотографіях видно, що вибуховою хвилею суттєво пошкоджено наземний вестибюль станції: вибито панорамні вікна та двері, частково зруйновано фасад і облицювання будівлі. Усередині пошкоджені стеля, оздоблення, інженерні комунікації та вхідна зона, на підлозі лежать уламки скла, металевих конструкцій і будівельних матеріалів. Поряд зі станцією утворилася велика вирва, також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі та торговельні павільйони.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/19332