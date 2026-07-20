Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Поблизу станції метро "Лук'янівська" в Києві облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід – КМДА

1 хв читати
Додати як джерело

Через пошкодження підземного пішохідного переходу поблизу станції метро "Лук'янівська" внаслідок ворожого обстрілу для організації безпечного пересування пішоходів облаштовують тимчасовий наземний пішохідний перехід, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"На першому етапі він працюватиме як нерегульований. Встановлення тимчасового світлофорного об'єкта потребує додаткового часу через монтаж консолей та підключення електроживлення", – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають підготовчі роботи.

Після погодження схеми організації дорожнього руху з Управлінням патрульної поліції у місті Києві нанесуть дорожню розмітку та встановлено дорожні знаки 5.38 "Пішохідний перехід".

Після завершення робіт із влаштування консолей і підключення живлення тимчасовий перехід стане регульованим.

Тимчасовий перехід облаштовують неподалік зупинки громадського транспорту.

Як повідомлялося, Київ у ніч на 19 липня зазнав однієї з наймасованіших балістичних атак. Відомо про одну загиблу людину і 17 постраждалих.

Станція метро "Лук'янівська" тимчасово припиняла роботу через пошкодження вестибюля. На оприлюднених у соцмережах фотографіях видно, що вибуховою хвилею суттєво пошкоджено наземний вестибюль станції: вибито панорамні вікна та двері, частково зруйновано фасад і облицювання будівлі. Усередині пошкоджені стеля, оздоблення, інженерні комунікації та вхідна зона, на підлозі лежать уламки скла, металевих конструкцій і будівельних матеріалів. Поряд зі станцією утворилася велика вирва, також зазнали пошкоджень прилеглі будівлі та торговельні павільйони.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/19332

#київ #лукянівська #перехід
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Черговий удар РФ по торговому судну вбив 5 громадян Сирії та Індії та України, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр …

Читати
Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Сили оборони уразили два танкери, плавучий кран, ЗРК "Бук" і міст, що використовувався для логістики військ РФ – Генштаб

Підрозділи Сил оборони України в ніч на неділю завдали ударів по низці важливих військових і військово-економічних об’єктів російських військ, уразив…

Читати
РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

РФ за тиждень застосувала проти України близько 1450 дронів, понад 1640 КАБів і 99 ракет, захист від балістики є головним пріоритетом – Зеленський

Росія протягом тижня застосувала проти України близько 1450 ударних безпілотників, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів, заявив през…

Читати
Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Провідниця поранена внаслідок атаки російського дрона на пасажирський поїзд у Запорізькій області – Мінвідновлення

Російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області, внаслідок чого поранена провідниця, повідомляє Міністерство з відновлення, …

Читати