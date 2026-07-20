Кількість моряків, загиблих внаслідок удару по цивільному судну під Одесою, зросла до шести – Калашник

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по торгівельному судну під прапором Гвінеї-Бісау, яке після завантаження кукурудзою виходило з українського порту, зросла до шести осіб, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"На жаль, станом на зараз відомо про загибель 6 моряків, ще 4 вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває", – написав Калашник в телеграм-каналі.

Він наголосив, що атака була воєнним злочином та ударом по безпеці міжнародного судноплавства і глобальній продовольчій безпеці.

Як повідомлялося, російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), На борту судна знаходився екіпаж із громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Вісім членів екіпажу були доставлені до лікарень Одеси.

Раніше повідомлялося про загибель 5 моряків, серед яких український лоцман.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/10948