В Запоріжжі поранені 42 людини – МВС

Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 42 людей, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"У Запоріжжі вже 42 поранених, серед них – 8 дітей. Загинули двоє людей", – йдеться у повідомленні.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС вже надали допомогу 41 постраждалому, зокрема 11 дітям.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 41 постраждалого та двох загиблих.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/65225