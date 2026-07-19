Мітинг на площі Франка у Києві в неділю ввечері був дещо менш велелюдним, лунали заклики призначити головкомом Драпатого

Акція протесту на площі Франка поблизу будівлі Офісу президента в центрі Києва у неділю відбулася знову, розпочалась о 20:00 та тривала дві години.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", мітинг зібрав помітно менше учасників, ніж у п'ятницю та в суботу ввечері, але їх все одно було більше п'яти тисяч. Мітингарі переважно гуртувалися в південній частині площі між будівлею Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, пам'ятником Франка та навколо вимкненого водограю у центрі скверу.

Як і раніше, половина учасників акції – це молодь, чимало людей середнього і старшого віку. Як і в суботу, на акції видно чимало ветеранів та діючих військовослужбовців, деякі взяли з собою дітей.

Мітингувальники, як і попередні дні протестів, виступали проти відставки міністра оборони Михайла Федорова та за відставку головнокомандуючого Збройними силами України Олександра Сирського, а також проти перерви в роботі Верховної Ради. У неділю до цих вимог додалася вимога призначити головнокомандуючим ЗСУ командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Михайла Драпатого.

Відповідні вимоги разом з численними закликами на захист військовослужбовців, яких побільшало у суботу, учасники акції тримають на транспарантах, намальованих вручну маркерами на упаковочному картоні. Також мітингарі тримали в руках прапори, була помічена символіка військових підрозділів.

Учасники акції скандували "Федоров!", "Драпатий!", "Слава Україні", співали гімн України.

Акція пройшла мирно. На місці також перебуває Поліція діалогу та співробітники ЗМІ, як українських, так і зарубіжних. Авторух на площі та прилеглих вулицях не перекритий, на них припарковані автомобілі. У неділю з кількох припаркованих прямо на площі автомобілів мітингарям безкоштовно пропонували воду та зарядку для ґаджетів.

Під кінець акції учасники акції вшанували пам'ять загиблих військових, прочитали Молитву українського революціонера, після чого о 21:59 один з учасників у мегафон закликав всіх зібратися у понеділок "у цьому ж місці у той же час" і закликав "не забувати, що ми тут стоїмо за своє майбутнє".

Мітингарі почали швидко розходитись, а за 20 хвилин у Києві почалася злива.

Як повідомлялося, заклики зібратися на мітинг проти відставки Федорова почали ширитися соцмережами в середу ввечері. У четвер вранці захід зібрав близько двох тисяч учасників. Заклики зібратися, зокрема, публікував ветеран, колишній бойовий медик медслужби "Ульф" Дмитро Козятинський. Вечері того ж дня він написав у Facebook, що "на жаль, людей не почули – ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії" та закликав зібратися наступного дня знову, а також протестувати в інших містах.

У п'ятницю мітинг продовжився з самого ранку, але до вечора був відносно малолюдним. Ввечері, після 20:00, вся площа заповнилася людьми, їхня кількість перевищила десять тисяч. Після цього Козятинський написав допис з критикою Сирського та закликав зібратися знов. У суботу мітингарів зібралося також близько десяти тисяч, серед них з'явилося чимало ветеранів та діючих військовослужбовців, також в суботу дуже численними стали заклики на захист військових.

Після завершення мітингу в неділю Козятинський написав, що якщо вимоги щодо Сирського та Федорова не будуть задоволені, "ми анонсуємо безстрокову акцію протесту".

У зверненні до українців у неділю президент України Володимир Зеленський нагадав, що провів розмови з командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом. "Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", – заявив Зеленський.

Це вже третє поспіль публічне повідомлення президента про розмови з представниками вищого військового командування після кадрових змін у Міністерстві оборони. Раніше Драпатий виступив на захист Федорова, а Апостол наголосив на неприпустимості безпідставних звинувачень і публічних образ представників найвищої командної ланки.