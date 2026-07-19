Пасажиропотік через кордон України за тиждень зріс ще на 3,5% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український західний кордон у тиждень з 11 по 17 липня збільшився ще на 3,5% – до 760 тис. після зростання на 1,2% тижнем раніше, потік на в'їзд у вихідні суттєво перевищував потік на виїзд, свідчать дані щоденної статистики Держприкордонслужби, за якою слідкує агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ними, якщо кількість перетинів кордону на виїзд збільшилася до 373 тис. з 365 тис. тижнем раніше, то на в'їзд – до 387 тис. з 369 тис.

Число транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, на цьому тижні також зросло – до 145 тис. зі 139 тис. на минулому тижні, тоді як число машин із гуманітарними вантажами – до 459 з 371.

За даними Держприкордонслужби, станом на 21:00 неділі більше всього легкових авто чекали проходження кордону з Польщею у пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 65. Менші черги були в ПП "Краківець" – 30, тоді як в ПП "Угринів" – всього 10.

На кордоні з Угорщиною на ПП "Лужанка" проходження кордону очікували 20 машин, тоді як на ПП "Тиса" – 3.

На кордонах зі Словаччиною та Румунією відповідно на ПП "Ужгород" та ПП "Порубне" накопичилося по 10 авто, тоді як на інших ПП на кордоні з цими країнами та з Молдовою черги були відсутні.

Минулого року пасажиропотік через кордон в цей тиждень був трохи меншим – 744 тис., і так само потік на в'їзд був вищим – 374 тис. проти 370 тис. Кількість авто торік також була меншою – 136 тис. Минулого року пасажиропотік тримався на цьому або трохи вищому рівні до початку вересня з поступовим чистим поверненням українців з літнього відпочинку.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., за третій – на 187 тис., за четвертий – на 221 тис., з початку п'ятого – на 157 тис., з яких 144 тис. з початку літа.

Нацбанк у квітневому інфляційному звіті зберіг оцінку міграції з України минулого року 0,2 млн через погіршення безпекової ситуації наприкінці року та пом'якшення правил виїзду для молоді, але зазначив, що це менше 0,5 млн у 2024 році. НБУ й надалі прогнозує чистий відтік у 2026 році 0,2 млн, тоді як чисте повернення, за його прогнозом, розпочнеться у 2027 році та складе близько 0,1 млн осіб, а у 2028 році збільшиться до 0,5 млн осіб.

За даними УВКБ ООН кількість українських біженців у Європі станом на 30 червня 2026 року становила 5,159 млн, а загалом у світі – 5,687 млн порівняно із відповідно 5,213 млн та 5,687 млн на 30 квітня.

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень 2026 року, 3,80 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,70 млн на січень цього року та 3,34 млн на липень 2025 року.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 17.07 56 33 53 48 20 74 16.07 55 33 50 45 21 62 15.07 54 31 51 47 20 62 14.07 50 30 52 48 20 73 13.07 45 25 56 52 20 61 12.07 54 32 66 61 22 61 11.07 59 35 59 54 22 66 10.07 57 34 50 46 21 57 09.07 51 32 45 41 19 52 08.07 49 29 47 43 19 59 07.07 49 30 50 45 19 65 06.07 48 29 56 52 19 46 05.07 53 31 62 58 20 43 04.07 58 33 59 54 22 49

Дані: Держприкордонслужба

Джерело: https://www.facebook.com/zahidnuy.kordon

https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine#_ga=2.228732760.514168680.1646989952-176134281.1646551413