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В Запоріжжі постраждала 41 людина – ОВА

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Кількість постраждалих в Запоріжжі зросла до 41 людини, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Рятувальники продовжують розбирати завали, медики надають допомогу постраждалим, комунальні служби ліквідовують наслідки ворожого удару. На цю хвилину 41 людина потребує допомоги лікарів. На жаль, двоє – загинули", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 10 постраждалих та двох загиблих.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/44483

#запоріжжя #постраждалі #кількість
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