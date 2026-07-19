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Удар по цивільному судну під Одесою було здійснено трьома крилатими ракетами – ВМС України

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Удар по цивільному судну під Одесою було здійснено трьома крилатими ракетами – ВМС України
Фото: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua

Російська атака по цивільному судну під Одесою була здійснена крилатими ракетами, повідомляють Військово-морські сили України.

"Російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина), яке у момент атаки рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя", – йдеться у повідомленні в Facebook.

Уточнюється, що влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. Технічний стан судна уточнюється.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС ЗС України та Морської пошуково-рятувальної служби.

"Це черговий цілеспрямований удар росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", – наголосили в ВМС.

Як повідомлялося, на борту судна знаходився екіпаж із громадян Сирії та Індії, а також український лоцман. Внаслідок удару 5 членів екіпажу загинули, серед них українець. Вісім моряків доставлені до лікарень Одеси.

Доля ще 5 членів екіпажу лишається невідомою.

#удар #одеса #подробиці #судно
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