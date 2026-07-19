Черговий удар РФ по торговельному судну вбив 5 громадян Сирії та Індії, доля ще 5 невідома – прем'єр України

Росіяни поблизу Одеси атакували торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау, яке вийшло з порту після завантаження кукурудзою, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

"За наявною інформацією, на борту перебували 17 громадян Сирії та Індії та громадянин України – лоцман", – написав Корецький в телеграм-каналі.

Він уточнив, що попри масштабну пожежу, українським Військово-морським силам вдалося врятувати 8 членів екіпажу. Двоє із них поранені, вони госпіталізовані до лікарні в Одесі.

"Станом на цю хвилину виявлені тіла 5 членів екіпажу. Доля 5 моряків наразі невідома. Через загрозу повторної атаки рятувальники були змушені відходити в безпечну зону. На судні масштабна пожежа, триває гасіння. Україна робить усе можливе, щоб знайти і врятувати решту іноземних громадян-членів екіпажу", – наголосив Корецький.

Прем'єр доручив Міністерству закордонних справ невідкладно поінформувати держави, громадяни яких постраждали внаслідок російської атаки, а також наших міжнародних партнерів.

"Спільно з військовим командуванням готуємо рішення, які посилять безпеку судноплавства та допоможуть уберегти цивільні судна і моряків від злочинних російських атак. Росія вчиняє воєнні злочини та підриває Чорноморську безпеку, атакуючи цивільні торговельні судна. Це напад на свободу мореплавства та принципи Конвенції ООН з морського права", – резюмував Корецький.