РФ пошкодила будівлю ГУ ДПС у Києві, де ще тривали відновлювальні роботи після попереднього влучання

Будівля Головного управління Державної податкової служби (ДПС) у місті Києві знову зазнала пошкоджень під час нічного обстрілу Росії 19 липня, повідомила тимчасово виконуюча обов'язки голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

“Це вже не вперше пошкодження цього приміщення. Після однієї з попередніх атак тут ще тривали відновлювальні роботи, але сьогодні знову маємо нові руйнування: вибиті вікна, пошкоджені фасади. Найголовніше - люди не постраждали”, - зазначила очільниця відомства.

Наразі колектив управління вже ліквідовує наслідки обстрілу. Карнаух додала, що у ДПС роблять усе необхідне, щоб руйнування не вплинули на стабільну роботу служби та обслуговування платників податків.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих. Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень через влучання 8 балістичних ракет.

Повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) UKRTAC, постраждав офісно-логістичний центр імпортера зеленої кави Coffeeton.

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