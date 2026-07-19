Офісно-логістичний центр імпортера зеленої кави Coffeeton постраждав через обстріл рф 19 липня

Імпортер зеленої кави в Україні Coffeeton повідомив про влучання у офісно-логістичний центр внаслідок обстрілу рф 19 липня.

“Якщо будете бачити новини, що цієї ночі влучили в офісно-логістичний центр - то це в наш. Наш офіс. Який ми так довго будували, дах якого неодноразово сікло уламками ракет, перший з яких ми навіть зберегли, поставили в рамочку, щоб ніколи не забувати про країну-гній, яка це зробила”, - йдеться в публікації компанії.

У Coffeeton наголосили, що ніхто з працівників не постраждав. Також не постраждала кава, адже, за словами компанії, “заздалегідь були зроблені всі необхідні дії”.

Компанія попросила клієнтів зачекати кілька днів для відновлення звичного робочого процесу та закликала купуватт українську каву.

“Бо сьогодні кожен український бізнес вчиться бути “Феніксом”. І ми - не виняток”, - додали в компанії.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих. Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі, основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень через влучання 8 балістичних ракет, повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) UKRTAC.