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У Запоріжжі постраждали 33 людини, з них 5 дітей – ОВА

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У Запоріжжі постраждали 33 людини, з них 5 дітей – ОВА
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Запоріжжю збільшилася до 33 людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Кількість постраждалих збільшилась до 33. Серед них 5 дітей", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Він також зазначив, що рятувальники деблокували жінку з-під завалів.

"На жаль, без ознак життя", – уточнив голова ОВА.

Як повідомлялося, росіяни вдарили по Запоріжжю КАБами. Удари зруйнували два поверхи п'ятиповерхового будинку, пошкодили вікна та балкони у дев'ятиповерхівці. Є руйнування у приватному секторі, горить термінал логістичного оператора.

Раніше було відомо про 10 постраждалих та двох загиблих.

 

 

#запорізька #обстріли
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