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Під час нічної атаки РФ знищено завод і склади компанії-учасника NAUDI UKRTAC

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Унаслідок масованої російської ракетної атаки по Україні в ніч на 19 липня було повністю знищено виробничі потужності компанії-учасника Національної асоціації оборонної Ппромисловості України (NAUDI) UKRTAC – одного з українських виробників засобів балістичного захисту.

"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", – заявив засновник компанії Северіон Дангадзе, повідомляє пресслужба Асоціації в Facebook.

Попри масштаб руйнувань, загиблих та постраждалих в результаті атаки немає.

Засновник UKRTAC наголосив, що цей день став найбільшою трагедією за всю історію компанії. Водночас він підкреслив, що жодна ракета не здатна знищити головний актив підприємства – його команду, досвід та професійні знання:

"Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", – наголосив він.

 

#удар #наслідки
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