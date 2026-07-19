Склад Winetime постраждав внаслідок обстрілу, у нього влучили 8 ракет

Основний склад мережі винних маркетів Winetime зазнав пошкоджень внаслідок обстрілу 19 липня через влучання 8 балістичних ракет.

“Маємо сумну новину. Під час нічного обстрілу 8 ворожих балістичних ракет влучили у наш основний склад продукції. Це значна втрата для Winetime. Надзвичайно вдячні ДСНС за швидке реагування та мужню боротьбу з пожежею”, - йдеться в публікації мережі у Facebook в неділю.

У Winetime додали, що ніхто з персоналу не постраждав.

Мережа налічує 35 гастромаркетів у 15 регіонах України, у яких продавались близько 10тис. найменувань товарів від 600 виробників алкоголю та 200 виробників з категорії «гастрономія».

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами, у Києві загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих. Знищено один з найбільших логістичних комплексів сів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі.