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Флеш про балістичні удари по Києву: агентура ворога працює, і нам потрібно бути дуже обережними

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Флеш про балістичні удари по Києву: агентура ворога працює, і нам потрібно бути дуже обережними
Фото: https://www.facebook.com/Serhii.Flash

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) проаналізував нічні ракетні удари по столиці, зазначивши, що цього разу російські війська цілили по київських підприємствах, відомих ще з радянських часів.

Водночас він наголосив, що удари по таких об'єктах є марними.

"Якщо підприємство дійсно займається чимось критично важливим і військовим, це виробництво буде під землею. Атакувати його марно. Ворог це розуміє", – написав Бескрестнов в Facebook.

Він додав, що підприємства в Україні часто виживають за рахунок оренди.

"Території величезні, цілі гектари. У якомусь орендованому цеху розміром 10 на 20 метрів можуть робити щось дрібне на субпідряді. Якісь антени для РЕБ, пропелери для FPV. Керівництво заводу взагалі не знає про це. Інформація витікає до ворога, і підприємство отримує удар", – пояснив він.

Або ж, додав Бескрестнов, можливий інший варіант – хтось використовує територію заводу як тимчасовий безкоштовний склад для "того, що там зберігати не можна", чи ще одна причина для удару – підприємство може взагалі нічого не робити, головне, що воно в Києві, який росіяни намагаються залякати.

"Треба розуміти, що агентура ворога працює, і нам потрібно бути дуже обережними та не допускати помилок", – резюмував Флеш.

Водночас у коментарях до допису він додав, що Служба безпеки України демонструє ефективність, і йому відомо про значну кількість шпигунів, яких СБУ викрила на підприємствах протягом минулого року.

 

#удари #балістика #аналіз
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