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Росіяни з початку доби 50 раз обстріляли Дніпропетровщину, 4 людини поранені – ОВА

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Росіяни з початку доби 50 раз обстріляли Дніпропетровщину, 4 людини поранені – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти понад 50 разів атакували два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Четверо людей дістали поранень", – написав Ганжа в телеграм-каналі.

Так, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади. Понівечені підприємство, багатоквартирний будинок,приватні оселі та автомобілі. Постраждали четверо людей. У важкому стані до лікарні госпіталізована 74-річна жінка.

У Синельниківському районі противник бив по Васильківській, Дубовиківській та Покровській громадах. Пошкоджені гімназія, інфраструктура, приватні будинки і автівки.

#дніпропетровщина #атаки_рф
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