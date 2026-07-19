Росіяни вдалили КАБами по Запоріжжю, одна людина загинула, троє поранені – ОВА

Російські окупанти в неділю, 19 липня, вдарили по Запоріжжю, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Значно пошкоджений п’ятиповерховий будинок, зафіксоване влучання поруч з дев’ятиповерхівкою – росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Попередньо відомо про трьох поранених", – написав Федоров в телеграм-каналі.

Пізніше він повідомив, що внаслідок удару одна людина загинула.

"Під завалами багатоповерхівки двоє людей – жінка та дитина", – додав голова ОВА.