Петиція про обмеження в Києві користування електросамокатами неповнолітніми не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом обмежити користування електросамокатами неповнолітніми в столиці не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 19 травня і станом на 19 липня вона набрала лише 3,6 тис. голоси із 6 тис. необхідних.

Авторка петиції вважає, що таке рішення дозволить зменшити смертність дітей та підлітків.

Як повідомлялося, в червні міський голова Львова Андрій Садовий запропонував запровадити нові правила користування електросамокатами, які передбачають, зокрема, вікові обмеження для прокату, зниження швидкості на небезпечних ділянках, обов’язкове використання шоломів та визначення спеціальних місць для паркування.