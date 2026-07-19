Петиція про присвоєння новій станції Київського метро ім'я Василя Стуса не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом присвоїти новій станції столичного метрополітену ім’я поета Василя Стуса не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 19 травня і станом на 19 липня вона набрала лише 837 голоси із 6 тис. необхідних.

"Ми, громадяни України, звертаємося до Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації з проханням розглянути можливість присвоєння одній із майбутніх станцій Київського метрополітену імені видатного українського поета, правозахисника, шістдесятника та Героя України – Василя Стуса", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим автор петиції просив: розглянути можливість присвоєння одній із нових станцій Київського метрополітену назви "Василя Стуса"; провести громадське обговорення щодо доцільності такого найменування.

"Майбутня станція метрополітену, названа на честь Василя Стуса, могла б стати не просто черговим перейменуванням, а прикладом формування нового українського Києва – міста, яке не лише переосмислює минуле, а й створює власне майбутнє", – додав він.

Як повідомлялося, у 2022 році у Київській міськраді було зареєстровано проєкт рішення про перейменування 5 станцій столичного метрополітену, назви яких так чи інакше пов’язані з РФ або її державами-сателітами. Зокрема, станцію "Площа Льва Толстого" хотіли перейменувати на станцію "Василя Стуса". В результаті вона була перейменована на "Площу Українських Героїв".

В січні петиція на сайті Київради із закликом перейменувати станцію київського метрополітену "Академмістечко" на "Василя Стуса" не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

В липні петиція до Київради із закликом перейменувати станцію столичного метрополітену "Площа Українських Героїв" на "Площу Василя Стуса" не набрала необхідних голосів.