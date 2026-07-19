В Україні стартувала вступна кампанія у виші

У неділю, 19 липня в Україні стартував основний етап вступної кампанії до закладів вищої освіти – подання заяв на бакалаврат, повідомили в Міністерство освіти і науки.

"Вступники можуть подати до 10 заяв, з них до 5 заяв – на бюджет Для кожної заяви треба визначити пріоритетність, де 1 – найвищий пріоритет. Важливо не ставити "небажаний" бюджет вище бажаного контракту, адже отримана рекомендація за вищим пріоритетом блокує нижчі… Рекомендуємо вступникам свідомо ставитися до подання заяв: ознайомитися з конкурсними пропозиціями закладів освіти та визначитися з пріоритетністю заздалегідь", – йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві наголосили, що після подання заяви змінити її пріоритет неможливо; якщо заяву з пріоритетом анулювати, використаний номер пріоритету не відновлюється; якщо вступник отримав рекомендацію за певним пріоритетом, заяви з нижчими пріоритетами вже не можуть дати бюджетну рекомендацію; якщо вступник відмовляється від рекомендації на бюджет, державний грант уже не буде запропоновано.

Також у МОН нагадали, що регіональний коефіцієнт визначається за місцем фактичного розташування закладу (для переміщених закладів – за місцем поточного перебування). Для закладів вищої освіти Миколаївської, Запорізької, Одеської, Сумської та Харківської областей коефіцієнт становитиме 1,07. Для закладів Дніпропетровської, Полтавської та Чернігівської областей – 1,04.

Вступники, які мають право на квоту-1 і квоту-2, конкурують за бюджетні місця лише у межах своїх квот

Так, Квота-1: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, а також інші категорії вступників за квотою-1 вступають за результатами НМТ, але беруть участь у конкурсі на бюджет у межах своєї квоти; Квота-2: вступники, місце яких зареєстровано або задекларовано на тимчасово окупованих територіях і зонах активних бойових дій, беруть участь у конкурсі на бюджетні місця у межах окремої квоти-2.

"Якщо станом на дату подання заяви територіальна громада не має статусу території окупованої чи активних бойових дій, квота-2 не застосовується", – зазначили в міністерстві

Крім того, для інших категорій вступників (зокрема учасників бойових дій, дітей учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб тощо) передбачені інші механізми державної підтримки відповідно до порядку прийому.

Зокрема, серед спеціальних умов для внутрішньо переміщених осіб та дітей учасників бойових дій – право на соціальну стипендію (у разі зарахування на бюджет) і право на переведення на вакантні місця на бюджет після зарахування на контракт. Переведення на вакантні бюджетні місця можливе лише за наявності таких місць після завершення основного етапу зарахування.

"Право на пільги потрібно підтвердити до подання першої заяви. Щоб підтвердити право на пільгу, потрібно звернутися до будь-якого закладу вищої або фахової передвищої освіти (особисто або електронною поштою для вступників, які перебувають на ТОТ чи за кордоном). Приймальна комісія перевірить документи, що посвідчують особу та підтверджують право на пільги, і внесе інформацію до ЄДЕБО. Після подання першої заяви пільга автоматично підтягнеться і пошириться на решту заяв", – розповіли в МОН.

Детальніше з умовами вступу і відповіддю на поширені питання можна ознайомитися за посиланням: https://mon.gov.ua/news/vstupna-kampaniia-2026-prodovzhuiemo-vidpovidaty-na-naiposhyrenishi-zapytannia-vstupnykiv2

У Міносвіти розповіли, що не пізніше ніж 6 серпня будуть оприлюднені списки осіб, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом). Вступники отримають у своїх електронних кабінетах статус "Рекомендовано" (бюджет) або (контракт).

Далі, до 11 серпня (о 18:00) вступники мають підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті, а до 13 серпня відбувається зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом).

"Вступна кампанія триває до 15 жовтня. Заклади освіти можуть проводити додаткові набори на контракт на вакантні місця. Вони самостійно визначають строки їхнього проведення", – додали у відомстві.