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Петиція про запровадження порайонної системи оповіщення в Києві не набрала необхідних голосів

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Петиція про запровадження порайонної системи оповіщення в Києві не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом запровадити локальну порайонну систему оповіщення в столиці за прикладом Харкова не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 19 травня і станом на 19 липня вона набрала лише 604 голоси із 6 тис. необхідних.

"За 2025 рік повітряні тривоги у Києві лунали 509 разів загальною тривалістю 734 години 49 хвилин. Це понад 30 діб неперервної тривоги. Чинна централізована система оповіщення вмикає сирени на територію всього міста одночасно навіть тоді, коли реальна загроза стосується одного-двох районів. У результаті мільйони киян живуть у стані постійного фонового стресу, який підриває здоров’я, дисциплінує тривог і притуплює реакцію на справжню небезпеку", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просив: до 31 грудня 2026 року впровадити повноцінну локальну порайонну систему оповіщення про повітряну тривогу з технічною можливістю індивідуальних повідомлень за районом проживання; звернутися до Кабінету міністрів і Міністерства цифрової трансформації з пропозицією узгодити локальну систему Києва з державним додатком "Повітряна тривога" та застосунком "Київ Цифровий".

Як повідомлялося, у квітня петиція на сайті Київради із закликом скасувати дублювання оголошення повітряної тривоги через гучномовці в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

#повітряна_тривога #кмда #петиція
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