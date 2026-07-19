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Зеленський: РФ продовжує робити ставку на балістику

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Зеленський: РФ продовжує робити ставку на балістику
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Росіяни кілька діб готували атаку на Київ і область і продовжують робити ставку саме на балістику, заявив президент України Володимир Зеленський у недільному зверненні до українців.

"Багато було балістики – один із найбільш масштабних ударів сьогодні саме балістикою. Київ та область були ключовою мішенню для росіян: вони готували цю атаку кілька діб, накопичували ракети. Звісно, небезпека залишається і тепер – це треба враховувати", – сказав він.

Зеленський упевнений, що саме на балістику Росія робить ставку, і "завдяки балістиці Путін досі продовжує вірити у свою війну".

Як повідомлялось, у Києві внаслідок атаки в ніч на 19 липня одна людина загинула, ще 17 постраждали.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

#балістика #атаки_рф #зеленський
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