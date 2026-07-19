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Зеленський анонсував на понеділок ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення РФ до миру

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Зеленський анонсував на понеділок ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення РФ до миру
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.

У зверненні до українців у неділю глава держави нагадав, що провів розмови із досвідченими українськими військовими – з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

"І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою", – деталізував він.

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", – заявив Зеленський.

#війна #росія #зеленський
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