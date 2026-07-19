Зеленський анонсував на понеділок ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення РФ до миру

Президент України Володимир Зеленський анонсував ключові розмови щодо подальшої стратегії примушення Росії до миру на понеділок, 20 липня.

У зверненні до українців у неділю глава держави нагадав, що провів розмови із досвідченими українськими військовими – з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом.

"І це були доповіді й по ситуації на напрямках, і загалом розмова по ситуації у війні. Важливо оцінити подальшу нашу стратегію, наші українські активні дії, як змусити Росію завершити цю війну достойним для України миром та гарантованою безпекою", – деталізував він.

"Це має різні складові, і хочу почути, як це бачать командири та командувачі в наших Силах оборони та безпеки України. Завтра у мене – ключові розмови. Україна має досягати своїх цілей, і це буде", – заявив Зеленський.