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Петиція із закликом не закривати Центр адопції тварин на ВДНГ в Києві набрала необхідні голоси

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Петиція із закликом не закривати Центр адопції тварин на ВДНГ в Києві набрала необхідні голоси

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом скасувати рішення про закриття Центру адопції тварин на території Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) набрала необхідну для розгляду кількість голос.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 6 липня і станом на 19 липня вона набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"3 липня 2026 р. у зв’язку з необґрунтованою відмовою орендодавця продовжити договір оренди з центром адопції тварин, який до вчорашнього дня розташовувався на території ВДНГ, вимушений звільнити приміщення, яке він займав останні 4 роки. Міською владою було запропоноване альтернативне місце, яке, з огляду на різницю в доступності для мешканців Києва, жодним чином не може вважатись рівноцінним – с. Нове Залісся за десятки кілометрів від Києва", – йдеться в тексті петиції.

На думку автора петиції, такі дії ставлять під загрозу весь налагоджений за роки процес адопції тварин, ефективність якого була доведена часом.

Наголошується, що центр є першим і єдиним притулком комунальної форми власності, розташованим на території Києва. 

"Виходячи з вищезазначеного, вимагаємо продовжити договір оренди з центром адопції тварин і не допустити його передислокацію з ВДНГ, яка остаточно зруйнує можливості десятків тварин знайти свій дім", – йдеться в петиції.

Раніше, 3 липня, в КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" повідомили, що у зв’язку з непродовженням оренди з боку орендодавця Центру адопції тварин на ВДНГ припинив свою роботу на локації ВДНГ.

Там повідомили, що всіх тварин Центру перевезли у притулки на вул. Героїв Енергетиків, 5А і с. Нове Залісся, вул. Студентська, 24.

Дана ситуація виплекала резонанс і бурхливі обговорення в соціальних мережах щодо необхідності залишити Центр на ВДНГ. 

#вднг #кмда #петиція #тварини #адопція
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