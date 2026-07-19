Для удару по поштовому терміналу під Харковом росіяни застосували три "Бандеролі" – прокуратура

Для удару по поштовому терміналу, розташованому в передмісті Харкова, ЗС РФ застосували, за попередніми даними, три ракети типу S8000 "Бандероль".

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За її даними, внаслідок атаки четверо людей загинули, ще 20 постраждали

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Раніше начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про чотирьох загиблих і 19 постраждалих.

"Нова пошта" підтвердила удар по території Харківського інноваційного сортувального терміналу, внаслідок чого загинули двоє колег компанії та водій партнера-перевізника, також є поранені.