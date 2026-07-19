Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу

Станція метро "Лук’янівська" (Київ) відновила роботу з пасажирських перевезень, повідомляє Київський метрополітен.

"Метрополітен працює у звичайному режимі", – йдеться у дописі у Телеграмі в неділю.

Раніше у неділю станція метро "Лук’янівська" була тимчасово зачинена через пошкодження вибуховою хвилею наземного вестибюлю. Поїзди на "зеленій" лінії проїжджають станцію "Лук’янівська" без зупинки.

Київ у ніч на 19 липня зазнав однієї з наймасованіших балістичних атак. Відомо про одну загиблу людину і 17 постраждалих.