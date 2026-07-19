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Події

У Києві уже 17 постраждалих – поліція

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У Києві уже 17 постраждалих – поліція

Кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч на 19 липня зросла до 17 осіб.

"Станом на цей час відомо про 17 постраждалих. Кількість загиблих не змінилася – внаслідок російського обстрілу загинула 89-річна жінка", – йдеться у повідомленні поліції Києва у Телеграмі в неділю.

Зазначається, що слідчі прийняли близько 350 заяв від містян щодо пошкодження майна.

Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, гуртожиток, магазини, аптеку, адміністративні будівлі, кінотеатр, станцію метрополітену, офісні приміщення та автомобілі.

Раніше повідомлялось про одну загиблу людину і 15 постраждалих. Троє поранених у тяжкому стані.

#київ #нацполіція #атаки_рф
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