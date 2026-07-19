Один з постраждалих у передмісті Харкова помер у лікарні

Один із постраждалих внаслідок ракетного удару по поштовому терміналу у передмісті Харкова помер у лікарні, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Поранення 25-річного чоловіка виявилися надто тяжкими – лікарі до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він зазначив, що у лікарні залишаються 12 постраждалих.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 4.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару троє загинули, ще 20 постраждали, 13 з них були шпиталізовані.