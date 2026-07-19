На Київщині триває ліквідація наслідків російського обстрілу

У Київській області у неділю триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу, повідомила Держслужба з НС.

"На всіх локаціях пліч-о-пліч із рятувальниками працюють підрозділи Безпілотних систем ДСНС України", – йдеться у дописі в Телеграмі.

Крім того, повітряні та наземні роботизовані комплекси допомагають надзвичайникам оперативно оцінювати обстановку, обстежувати небезпечні ділянки та проводити аварійно-рятувальні роботи.

Як повідомлялось, російський ракетний обстріл в ніч на неділю зруйнував один з найбільших логістичних комплексів під Києвом – Amtel площею 100,2 тис. кв. м у Бучанському районі.