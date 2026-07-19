Російський дрон знищив автомобіль УЧХ

Внаслідок прямого влучання російського дрона знищено автомобіль Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Запорізької області.

"Сьогодні, близько 9 ранку, у Вільнянську Запорізької області, під час реагування на наслідки російського обстрілу внаслідок прямого влучання FPV-дрона знищено службовий автомобіль Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Facebook у неділю.

Як розповіли в УЧХ, команда Вільнянської ланки загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста прибула на місце для надання допомоги постраждалим від попередніх російських атак. Волонтери залишили автомобіль, щоб надати першу допомогу одному з поранених. Після цього вони почули попередження про наближення FPV-дрона. За мить безпілотник влучив у службовий автомобіль УЧХ та повністю його знищив.

Волонтери та співробітники Українського Червоного Хреста не постраждали.

"Ми категорично засуджуємо атаки на цивільну інфраструктуру та транспорт, чітко маркований емблемою Червоного Хреста. Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права", – заявили в УЧХ.