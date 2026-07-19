Зеленський поспілкувався з Драпатим, Горбатюком і Апостолом

Президент України у неділю провів розмови ще з трьома українськими військовими: з командувачем Об’єднаних Сил ЗСУ Михайлом Драпатим, заступником начальника Генерального штабу ЗСУ Володимиром Горбатюком і командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ Олегом Апостолом

"Перше – доповідь генерал-майора Драпатого по ситуації на відповідних напрямках на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині. Вдячний усім нашим підрозділам, які результативно знищують окупанта й не допускають виконання поставлених перед російською армією завдань", – написав президент у Телеграмі.

Президент обговорив також виконання домовленостей із партнерами та забезпечення постачання для захисту України. "Головний пріоритет – ППО та повне виконання контрактів на виробництво всіх типів дронів", – наголосив він.

Третім питанням був Олександрівський напрямок, активні дії українських ДШВ.

"Ціную об’єктивну оцінку ситуації, детальний розбір ключових потреб корпусів і бригад на напрямках, пропозиції щодо проблемних питань і заповнення дефіцитів у постачанні", – написав президент.

Як повідомлялось намір звільнити, а згодом і саме звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони викликало акції протесту у ряді міст України, зокрема у Києві. Протестувальники також вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

Це вже третє поспіль публічне повідомлення президента про розмови з представниками вищого військового командування після кадрових змін у Міністерстві оборони.

Як повідомлялось, Драпатий виступив на захист Федорова, а Апостол наголосив на неприпустимості безпідставних звинувачень і публічних образ представників найвищої командної ланки.