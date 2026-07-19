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Петиція про відміну другої зміни у школах Києва не набрала необхідних голосів

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Петиція про відміну другої зміни у школах Києва не набрала необхідних голосів
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом ліквідувати другу зміну у столичних школах не набрала необхідних для розгляду голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, петицію було подано 19 травня і станом на 18 липня вона набрала лише 604 голоси із 6 тис. необхідних.

"У місті Києві станом на 2026 рік 35 шкіл працюють у дві зміни через відсутність або непридатність укриттів, а 23 школи не мають укриттів зовсім. Найбільш проблемні райони – Деснянський, Оболонський, Дарницький, Святошинський та Подільський", – йшлося в петиції.

У зв’язку з цим, автор петиції просив: опублікувати до 1 серпня 2026 року на офіційних ресурсах міста повний графік завершення укриттів у кожній зі шкіл Києва із зазначенням відповідального підрядника, обсягу фінансування та чіткого терміну введення в експлуатацію; гарантувати завершення робіт у 100% шкіл столиці до 1 вересня 2027 року з одночасною ліквідацією другої зміни в усіх закладах загальної середньої освіти; запровадити обов’язковий публічний онлайн-моніторинг кожного об’єкта з фотофіксацією перебігу робіт і незалежним технічним наглядом; опублікувати результати усіх аудитів попередніх контрактів на укриття.

#навчання #кмда #петиція #школи
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