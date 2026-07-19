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Ворог тричі атакував термінал "Нової пошти" на Харківщині; загинули троє працівників

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Ворог тричі атакував термінал "Нової пошти" на Харківщині; загинули троє працівників

Російські війська сьогодні тричі влучили по території Харківського інноваційного сортувального терміналу "Нової пошти", внаслідок чого загинули двоє колег компанії та водій партнера-перевізника, також є поранені.

"Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Компанія перебуває на зв’язку з родинами загиблих працівників та надає всю необхідну допомогу", – повідомила "Нова пошта" у Телеграм в неділю.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив у Телеграмі, що внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки, ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості, а троє постраждалих – у важкому стані.

"Лікарі борються за їхнє життя. Правоохоронці, медики та рятувальники проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих", – зауважив Синєгубов.

У компанії додали, що наразі триває ліквідація наслідків, а детальна інформація щодо пошкодженого вантажу буде встановлена найближчим часом.

"Нова пошта" наголосила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки.

Серед іншого, вже задіяно резервні логістичні маршрути і сортувальні хаби для мінімізації можливої затримки в доставці, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось 16 липня, російські війська влучили КАБом у відділення №5 "Нової пошти" в Краматорську (Донецька обл.).

Раніше у компанії уточнювали, що з початку повномасштабного вторгнення оціночна вартість відновлення майна групи, пошкодженого через ворожі атаки або внаслідок бойових дій, перевищила 2,1 млрд грн. За весь період повномасштабної війни "Нова пошта" виплатила 194 млн грн компенсацій за пошкоджені або знищені відправлення.

Останнім часом удари ворога по терміналам та іншим активам "Нової пошти" стали систематичними.  Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі, а 2 липня росіяни ударили по логістичним центрам компанії в Києві та Запоріжжі.

Основним видом діяльності "Нової пошти" є експрес-доставка документів, посилок та палетованих великогабаритних вантажів. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В’ячеслав Климов.

#харківщина #атаки_рф #нова_пошта
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