УЧХ допомагав постраждалим після ракетної атаки РФ на Киів

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав допомогу постраждалим після нічної ракетної атаки на Київ.

"Уночі команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в координації з ДСНС України працювала на місці ліквідації наслідків чергового удару по столиці", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

В одному з районів Києва волонтери провели обхід пошкодженого житлового будинку, допомогли евакуюватися його мешканцям. Вони також надавали першу психологічну допомогу людям у стані гострої реакції на стрес.

Як повідомлялося, російські війська в ніч на неділю здійснили масовану атаку балістичними ракетами по Києву. Загинула одна людина. У лікарнях наразі перебувають дев'ять з 15 постраждалих.