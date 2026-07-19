У передмісті Харкова троє загиблих, 20 постраждалих, під атакою був поштовий термінал

Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова зросла до 20, троє людей загинули, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Внаслідок атаки загинули 24-річний, 45-річний та 62-річний чоловіки. Ще 20 людей зазнали поранень різного ступеня важкості. Троє постраждалих – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя", – написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що ціллю ворожого удару був поштовий термінал.

Наразі триває ліквідація наслідків удару. Роботи ускладнюються ризиком повторних ударів.