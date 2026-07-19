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Уточнені дані удару по парку розваг на Одещині: загинув юнак, ще 12 людей постраждали

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Уточнені дані удару по парку розваг на Одещині: загинув юнак, ще 12 людей постраждали

Внаслідок ворожого удару по парку розваг на Одещині підтверджено загибель 16-річного хлопця, ще 12 людей постраждало, серед них 2-річний хлопчик та 17-річна дівчина.

Такі уточнені дані навів у Телеграмі в неділю начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Наразі десятеро людей залишаються в лікарні, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як важкий. У дитини діагностовано гостру реакцію на стрес, допомогу надано в повному обсязі, продовжує лікування амбулаторно", – уточнив він.

Пошуково-рятувальні роботи завершено. На місці подій тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Напередодні ввечері Кіпер повідомляв, що Росія авдала ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини, зокрема парку розваг. Тоді повідомлялось про загибель двох людей і чотирьох постраждалих.

#одещина #атаки_рф
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