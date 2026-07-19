Росія зруйнувала реабілітаційний центр для дітей та дорослих з інвалідністю на Сумщині – Сибіга

Унаслідок нещодавніх атак Росія зруйнувала один із закладів реабілітаційного центру для дітей та дорослих з інвалідністю в Сумській області, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга.

"Це було місце, де найвразливіші відновлювалися, повертали собі впевненість і відбудовували своє життя. Там не було жодної військової цілі. Війна Росії настільки банкрутувала, що її ворогом більше не є армія України. Реабілітаційний центр для дітей та людей з інвалідністю. Ось визначення Путіним військової цілі", – написав Сибіга у соцмережі Х.

Він додав, що МЗС України послідовно підтримували Сумську область і цей реабілітаційний центр.

"Разом із нашими партнерами ми продовжимо стояти пліч-о-пліч із людьми, яким він служив, і допомагати відбудовувати те, що зруйнувала Росія", – запевнив Сибіга.

Він наголосив, що жорстокість Росії ніколи не повинна стати нормою. "І вона ніколи не повинна залишатися без відповіді", – додав міністр.